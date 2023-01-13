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14:15

Политика

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские артиллерийские расчеты подавляют силы украинских войск в зоне проведения СВО. Он акцентировал внимание на работе российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" – нового вооружения армии РФ.

Дело в том, что ракеты "Кинжал" способны обходить системы противовоздушной и ракетной обороны. Они не оставляют противнику времени на ответную реакцию. А российские ракеты "Циркон" могут бить не только по морским, но и наземным целям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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