Российская армия взяла под контроль Новоуспеновское и часть Купянска в ходе СВО. Также российские войска наступают в Красноармейске и продвигаются в северо-западных и восточных кварталах города.

За минувшие сутки они нанесли удары в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловой. Также атакованы пункты Гришино, Родинское, Красноармейск, Димитров и Рог. Ракетно-артиллерийские удары нанесли в районе пунктов Сладкое и Рыбное.

