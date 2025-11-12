Форма поиска по сайту

12 ноября, 11:30

Политика

Российская армия взяла под контроль Новоуспеновское и часть Купянска в ходе СВО

Российская армия взяла под контроль Новоуспеновское и часть Купянска в ходе СВО. Также российские войска наступают в Красноармейске и продвигаются в северо-западных и восточных кварталах города.

За минувшие сутки они нанесли удары в районе населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка и Купянск-Узловой. Также атакованы пункты Гришино, Родинское, Красноармейск, Димитров и Рог. Ракетно-артиллерийские удары нанесли в районе пунктов Сладкое и Рыбное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

