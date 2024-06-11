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11 июня, 11:45

Политика

Новости мира: военные Южной Кореи открыли огонь в сторону солдат КНДР

Новости мира: военные Южной Кореи открыли огонь в сторону солдат КНДР

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Военные Южной Кореи открыли предупредительный огонь в сторону солдат Северной Кореи. Это произошло, когда 20 пограничников КНДР пересекли военно-демаркационную линию и тут же вернулись обратно. При этом в объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи уверены, что нарушение было случайным, так как местность густо заросла кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.

Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Он не реагировал на действия людей во время праздника по случаю Дня освобождения рабов. В это время остальные участники праздника подпевали под музыку, в свою очередь американский президент неподвижно стоял до тех пор, пока на него не обратили внимание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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