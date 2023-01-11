Эксперт рассказал, какие преимущества даст ВС РФ освобождение Соледара

В Минобороны России подтвердили освобождение поселка Подгородное в пригороде Артемовска, а также рассказали о блокировании Соледара. Он находится в центре линии обороны Артемовск – Северск, и имеет стратегическое значение для Киева.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков рассказал, какие преимущества даст российской армии освобождение Соледара. Он также объяснил, насколько быстро можно будет полностью освободить ДНР.

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