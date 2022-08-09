2-й армейский корпус Народной милиции ЛНР захватил десятки укрепрайонов ВСУ

В боевых действиях в Донбассе участвуют не только кадровые военные, но и добровольцы. Так, батальон 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР был сформирован из ополченцев. Боевой опыт они приобретали на практике.

На счету подразделения освобожденные населенные пункты в республике, десятки взятых укрепрайонов, уничтоженная боевая техника ВСУ и иностранное оружие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.