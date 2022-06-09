ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР

Украинские боевики поздно вечером обстреляли Ясиноватую в ДНР. На жилые кварталы упало пять снарядов.

А по ЛНР за минувшие сутки выпустили 50 боеприпасов, ранена женщина из числа мирных жителей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

