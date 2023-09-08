Москвичи проголосовали на выборах мэра столицы на новой трассе М-12

Жители столицы могут проголосовать на выборах мэра онлайн "на дороге". Например, на новой трассе М-12.

В пятницу, 8 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин запустили сразу несколько участков трассы М-12 Москва – Казань. На территории столицы открыли отрезок Московского скоростного диаметра, новая дорога пошла на Арзамас. Благодаря этому маршруту разгрузится МКАД. От потока грузовиков и фур освободятся улицы в столице и подмосковных городах.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.