Республиканская партия назвала Байдена лжецом во время выступления в конгрессе

Республиканская партия назвала Джо Байдена лжецом во время его выступления в конгрессе с ежегодным посланием. В своем обращении американский президент заявил, что некоторые республиканцы стремятся урезать программы социального обеспечения и медицинской помощи престарелым. Это заявление вызвало недовольство со стороны республиканцев.

Также в своей речи Байден затронул отношения с Китаем, заявив, что США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с КНР. При этом Вашингтон будет действовать для защиты США в тех случаях, когда шаги Китая угрожают американскому суверенитету.

Кроме того, в своей речи Байден призвал повысить потолок госдолга и назвал спецоперацию России "испытанием на века" для США и всего мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.