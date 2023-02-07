Минздрав РФ разработал порядок организации медреабилитации на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Минздрав России разработал порядок организации медицинской реабилитации пациентов в домашних условиях. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Пациенты российских медучреждений смогут проходить реабилитацию с использованием телемедицинских технологий.

"В период пандемии новой коронавирусной инфекции как в России, так и в других странах был получен обширный положительный опыт медицинской реабилитации с использованием телемедицинских технологий", – сообщили в ведомстве ТАСС.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что для каждого пациента, находящегося на домашней медреабилизации, будет разработан индивидуальный план, а также предоставлены необходимые медизделия. Причины для начала медреабилитации может определить только врач.

Преимуществами телемедицины в реабилитации являются отсутствие трат пациента на проезд, а также использование любого спецоборудования. Помимо этого, в рамках дистанционного взаимодействия пациенты смогут получить консультации разных врачей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В программе появились новые направления в плане мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом "Борьба с сахарным диабетом".



Врач рассказал, как работает телемедицина

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