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Новости

08 января, 13:30

Политика

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Ресторатор Караулова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Музыкант Бутман поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в столице

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Представители ОНФ и "ЕР" сдали в избирательный штаб часть подписей в поддержку Путина

Фигуристка Загитова поддержала выдвижение Путина на выборы президента РФ

В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте

Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Председатель Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

Депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

В Москве работают порядка полусотни пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах. Выразить поддержку действующему президенту и оставить свою подпись москвичи могут в любой день, пункты будут работать до конца января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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