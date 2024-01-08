Третьяк поддержал выдвижение Путина на выборы президента

Депутат Государственной думы, президент Федерации хоккея России, заслуженный мастер спорта СССР Владислав Третьяк поддержал решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

В Москве работают порядка полусотни пунктов, они открыты в торговых центрах и общественных пространствах. Выразить поддержку действующему президенту и оставить свою подпись москвичи могут в любой день, пункты будут работать до конца января. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.