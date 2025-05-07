07 мая, 17:15Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России. Для южноамериканской страны это тоже победа, заявил он во время переговоров с Владимиром Путиным в Кремле.
Встреча началась с беседы лидеров в узком составе и продолжилась в формате официального завтрака с участием членов делегаций. Завершится все подписанием договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.
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