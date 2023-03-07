Политологи прокомментировали взаимодействие президента Украины и главы ВСУ

Западные издания сообщили об обсуждении украинского президента Владимира Зеленского и главы ВСУ Валерия Залужного ситуации в Артемовске. Генерал просил вывести войска из города, чтобы они не попали в котел, а президент требовал стоять до конца. Политологи прокомментировали, что глава ВСУ рассуждает с точки зрения боеспособности вооруженных сил и сохранения кадрового состава.

Также эксперты считают, что решение президента оставить войска в Артемовске является попыткой продемонстрировать перед Западом эффективность той помощи, которую ЕС и США оказывают Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.