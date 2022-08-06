В России не видят со стороны Киева готовности к переговорам по украинскому кризису. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Бойцы первого армейского корпуса Народной милиции ДНР обнаружили несколько замаскированных позиций украинских боевиков. Это позволило скорректировать артиллерийский огонь и поразить несколько единиц техники и живую силу противника.

В Еленовке ждут экспертов-криминалистов из нескольких стран. Они должны уточнить обстоятельства обстрела здания СИЗО со стороны позиций ВСУ. От ударов натовских ракет погибли военнопленные из запрещенной в России террористической организации "Азов".

В Бердянске готовы принимать сухогрузы с продовольствием. Саперы разминировали акваторию местного порта. Боеприпасы под водой установили бойцы ВСУ перед тем, как покинуть позиции и отступить. Сейчас проход к причалам снова безопасен, в порт уже вошли несколько судов.

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