Российский истребитель Су-35 сбил штурмовик и два вертолета ВВС Украины. Это произошло во время воздушного боя в Николаевской, о чем сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал об ударах российской авиации и артиллерии по военным объектам противника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.