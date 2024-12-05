Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации 5 декабря

Французское правительство получило вотум недоверия, из-за чего оно уйдет в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет исполнять обязанности до конца своего срока в 2027 году. Он выступит с обращением к нации 5 декабря в 20:00 по местному времени.

Между тем рейтинг действующего французского лидера сильно упал, он потерял серьезную социальную базу и поддержку своех граждан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.