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05 декабря, 16:30

Политика

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации 5 декабря

Эммануэль Макрон выступит с обращением к нации 5 декабря

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Французское правительство получило вотум недоверия, из-за чего оно уйдет в отставку. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет исполнять обязанности до конца своего срока в 2027 году. Он выступит с обращением к нации 5 декабря в 20:00 по местному времени.

Между тем рейтинг действующего французского лидера сильно упал, он потерял серьезную социальную базу и поддержку своех граждан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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