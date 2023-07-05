Парики и паспорта нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина

Парики и паспорта на разные имена нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина. Обнаружены также сумки с пачками наличной валюты.

Во дворе дома даже стоял небольшой вертолет. Кроме того, нашли и огнестрельное оружие. В арсенале оказались, в том числе, два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин "Штайр", полуавтоматическая винтовка и еще именной пистолет "Глок".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.