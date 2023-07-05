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05 июля, 23:15

Политика

Парики и паспорта нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина

Парики и паспорта нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина

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Парики и паспорта на разные имена нашли при обысках в офисе и доме Евгения Пригожина. Обнаружены также сумки с пачками наличной валюты.

Во дворе дома даже стоял небольшой вертолет. Кроме того, нашли и огнестрельное оружие. В арсенале оказались, в том числе, два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин "Штайр", полуавтоматическая винтовка и еще именной пистолет "Глок".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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