В Минюсте РФ заявили о планах развивать закон об иноагентах

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Российские министерство юстиции в связи с давлением Запада продолжит развивать закон об иностранных агентах, следует из доклада ведомства, опубликованном в телеграм-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

Материалы о работе иноагентов подписал глава министерства Константина Чуйченко.

"По оценке Минюста России, в складывающихся условиях дальнейшего усиления внешнего давления на РФ со стороны западных стран, целесообразно на основе анализа правоприменительной практики продолжить развитие национального законодательства об иностранных агентах", – сообщается в докладе.

В материалах не уточнили, как именно ведомство планирует развивать инициативы в этой сфере. Отдельно в докладе выделяется тенденция к увеличению количества иноагентов после предоставления им площадок для продвижения мнений в интересах западных стран.

Кроме того, людей и компаний, обладающих этим статусом, стало больше на фоне организационно-методической и научно-технической поддержки от иностранных государств.

Согласно докладу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев переводило деньги некоммерческим организациям, которые попали в России в реестр иноагентов. Сумма за 2022 год превысила 55 миллионов рублей.