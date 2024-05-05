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05 мая, 15:30

Политика

Новости мира: Макрон планирует обсудить с Си Цзиньпином перемирие во время Олимпиады

Новости мира: Макрон планирует обсудить с Си Цзиньпином перемирие во время Олимпиады

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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перемирие на время проведения Олимпиады в Париже. Речь идет о временном прекращении боевых действий во всех текущих конфликтах, в том числе на Украине.

Полицейского из охраны генконсула Греции задержали во время церемонии схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Инцидент случился при греческой делегации во главе с заместителем главы МИД государства Джорджем Коцирасом. По мнению некоторых журналистов, причиной задержания могла стать ссора. После вмешательства МИД Греции сотрудника освободили.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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