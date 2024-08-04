Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили две контратаки подразделений 5 штурмовой бригады и 117 бригады территориальной обороны.

В результате активных действий улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 23, 24, 72 механизированных, 59 мотопехотной, 80 десантно-штурмовой бригад, 103 и 109 бригад территориальной обороны в районах Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки, Красногоровки и Катериновки. Ранеными и убитыми ВСУ потеряли до 710 военнослужащих.

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