Один человек ранен при обстреле украинскими силовиками театра в центре Донецка. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на врачей. Власти ДНР сообщили, что есть погибшие.

Со стороны ВСУ продолжились обстрелы города. В центре Донецка, в здании театра, проходило прощание с полковником Ольгой Качурой, которая командовала артиллерийским дивизионом Народной милиции ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.