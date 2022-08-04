Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с Си Цзиньпином

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести прямые переговоры с главой КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине.

"Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад", – сказал он в интервью гонконгскому изданию South China Morning Post.

По словам Зеленского, 24 февраля Киев официально запрашивал переговоры с Пекином, но они, по его словам, не состоялись.

"<...> хотя, как я считаю, это было бы полезно", – отметил украинский лидер.

Он назвал Китай мощным государством с сильной экономикой, которое, по мнению Зеленского, может повлиять на Россию в политическом и экономическом плане. Президент Украины считает, что без китайского рынка РФ чувствовала бы себя в полной экономической изоляции.

Он также заявил, что надеется на помощь Китая, китайского бизнеса и всего мира в восстановлении разрушенной на Украине инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что читатели американской газеты New York Post раскритиковали призыв Зеленского к Китаю не помогать России и сохранять нейтралитет. Многие пользователи задались вопросом, почему КНР не может помогать России, если Соединенные Штаты помогают Украине. Некоторые американцы также обратили внимание, что Зеленский не может указывать КНР на то, как это государство должно вести внешнюю политику.

Ситуация в международных отношениях осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

