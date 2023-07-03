Группировка войск ВСУ осталась без военного управления после ракетного удара в Краматорске

Командование ВСУ пытается прийти в себя после ракетного удара по гостинице в Краматорске. После него осталась без военного управления целая группировка украинских войск. Досталось также иностранным инструкторам и наемникам.

Кто "засветился" на фоне завалов в Краматорске? Почему не прошла новая провокация Киева? И что делал там отставной колумбийский министр? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.