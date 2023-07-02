Армия РФ теснит ВСУ в боях за Белогоровку в ДНР – разведка ЮВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Позиционные бои ведутся за частично подконтрольный Киеву поселок Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), рассказал РИА Новости военный 85-й бригады Южной группировки войск с позывным Варяг.

Ранее разведчики 85-й бригады возле Белогоровки в ЛНР совершили налет на опорный пункт противника, ликвидировав несколько единиц бронетехники и около 20 украинских военных. Бойцы 2-го Армейского корпуса Южной группировки войск призвали украинских военнослужащих сложить оружие под Белогоровкой

"В настоящее время идет позиционная война (на участке у Белогоровки. – Прим. ред.), мы пытаемся противника… вытеснить из этого населенного пункта. Наносим постоянное огневое поражение. Ведутся интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка…", – уточнил Варяг.

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