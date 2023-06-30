Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО

Российские военнослужащие начали получать комплекты полевого обмундирования нового образца, изготовленные с учетом СВО. Минобороны опубликовало в своем телеграм-канале видеозапись раздачи новой формы на передовых позициях.

Она выполнена из современных комбинированных материалов, которые обеспечивают терморегуляцию в любую погоду, не давая военнослужащему замерзнуть или вспотеть. Также в новом обмундировании дополнительно защищены наиболее уязвимые места: колени и локти.



Новые облегченные ботинки оборудованы мембраной, одновременно обеспечивающей вентиляцию в жаркую погоду и защиту от промокания в дождь и слякоть. На обуви также появились специальные кармашки, куда можно спрятать шнурки.

Начальник вещевой службы соединения Западного военного округа рассказал, что элементы новой формы одежды завезены полностью на группировку войск. Сейчас организована ее ежедневная выдача военнослужащим. В ближайшие несколько дней этот процесс завершится и личный состав группировки будет полностью переодет.

В мае российский производитель оружия, а также продукции гражданского и военного назначения "Калашников" начал поставки нового обмундирования для военнослужащих РФ. В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

До этого стало известно, что в Минобороны РФ разработали новую форму для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Уточнялось, что во внешний вид формы не вносили серьезных изменений. Однако было улучшено качество тканей, швов и утеплителей.

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