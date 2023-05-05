Концерн "Калашников" начал поставки новой формы для российской армии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский производитель оружия, а также продукции гражданского и военного назначения "Калашников" начал поставки нового обмундирования для военнослужащих РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу концерна.

В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек.

Ранее стало известно, что в Минобороны РФ разработали новую форму для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Уточнялось, что во внешний вид формы не вносили серьезных изменений. Однако было улучшено качество тканей, швов и утеплителей.

В состав обмундирования должны были войти комплекты летней, демисезонной, зимней и ветроводозащитной формы одежды. Военнослужащим также собирались предоставить новую обувь – облегченные ботинки, летние и демисезонные ботинки, резиновые утепленные сапоги и зимнюю обувь.



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