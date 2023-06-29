Будущие контрактники рассказали, почему они записываются на военную службу

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Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о своей мотивации стать частью российских войск.

Один из добровольцев заявил, что у него есть много друзей, которые сейчас находятся на фронте. Свою мотивацию мужчина объяснил желанием их поддержать. Все близкие будущего контрактника пришли с ним в пункт для поддержки.

Другой посетитель сообщил, что решил поддержать брата, который находится в зоне спецоперации.

"У меня там друзей много, с братом я, естественно, общался, я решил идти. Я отучился в военно-морском институте. Я служил на кораблях. Иду с девизом, чтобы победить. Нам нужно идти и нужно защищать свое", – поделился будущий контрактник.

Еще один доброволец заявил, что его решение стать частью ВС РФ было осознанным и самостоятельным. По его словам, он полжизни отработал телохранителем и умеет обращаться с оружием. Будущий контрактник рассказал, что его желание исходит от души. Он отметил, что в стране ему есть кого защищать – жену и двоих несовершеннолетних детей.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, доме № 5, строении 1. Он работает с 09:00 до 20:00.

Все те, кто планирует отправиться на службу по контракту, могут получить дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора по телефону 117 или на сайте мэра и правительства Москвы.

В столице работает чат-бот, которого жители города могут найти в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник @MskContract_bot предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

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