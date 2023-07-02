Макрон проведет совещание в связи с беспорядками во Франции вечером 2 июля

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Эммануэль Макрон сегодня вечером проведет совещание по борьбе с беспорядками, захлестнувшими республику после гибели 17-летнего водителя, который отказался исполнить требования полиции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Как отмечается в сообщении, во встрече "в Елисейском дворце будут участвовать премьер-министр Элизабет Борн, руководитель МВД Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти".

Ранее МИД Франции направил подкрепление в Марсель и Лион по требованию местных властей из-за невозможности контроля массовых беспорядков, вспыхнувших после убийства полицейским 17-летнего юноши.

Более 1,3 тысячи человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, вспыхнувших после убийства сотрудником полиции 17-летнего подростка. Всего полицейские произвели 1311 задержаний, из которых 406 – в Париже и ближайшем пригороде.