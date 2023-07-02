Российские военные в ДНР поразили пункты управления двух механизированных бригад ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили пункты управления двух механизированных бригад украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

"Возле населенных пунктов Александро-Шультино, Раздоловка и Веселое Донецкой народной республики были поражены пункты управления 28-й и 54-й механизированных бригад украинской армии", – уточняется в сводке военного ведомства.

Всего за сутки российские военные нанесли поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах, уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога ночью 2 июля объявлена в Киеве и Киевской области. Сирены тревоги также звучали в Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно