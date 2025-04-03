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Новости

03 апреля, 16:30

Политика

ВТО готовит заявление в ответ на введение пошлин США

ВТО готовит заявление в ответ на введение пошлин США

Новости мира: Трамп ввел таможенные пошлины до 50% для 185 стран

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Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. На решение американского лидера уже отреагировали в международных структурах – генеральный директор Всемирной торговой организации готовит официальное заявление.

Тем временем журнал The Economist посвятил Трампу обложку, на которой он отрезает США от остального мира пилой. Действительно ли эти новые меры способны изменить мировую экономику?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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