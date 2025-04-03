ВТО готовит заявление в ответ на введение пошлин США

Президент США Дональд Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. На решение американского лидера уже отреагировали в международных структурах – генеральный директор Всемирной торговой организации готовит официальное заявление.

Тем временем журнал The Economist посвятил Трампу обложку, на которой он отрезает США от остального мира пилой. Действительно ли эти новые меры способны изменить мировую экономику?

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