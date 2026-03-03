Работы на стройплощадке АЭС "Бушер" в Иране полностью приостановлены. Об этом сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. В перерывах между атаками на регион компания вывезет оставшихся там сотрудников.

На АЭС хранится 70 тонн топлива и 210 тонн отработавшего ядерного топлива. Удар по хранилищу вызовет катастрофу регионального масштаба, подчеркнули в компании. Всего на АЭС в Иране сейчас находятся 639 российских специалистов.

