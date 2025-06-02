Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины завершен в Стамбуле. Встреча проходила на русском языке и продлилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро – от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" – планируют открыть в следующем году. Он наполовину готов. Новая линия улучшит транспортное обслуживание более миллиона москвичей и жителей Подмосковья.



На этой неделе в Москве ожидается жара. По прогнозам Гидрометцентра, столбики термометров поднимутся до 27 градусов, а в Подмосковье – до 30. В регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров. Также синоптики предупреждают о сильной магнитной буре, которая продлится до 3 июня.

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