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02 июня, 17:15

Политика

Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными

Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными

В Стамбуле завершился второй раунд переговоров России и Украины

В Стамбуле начались переговоры делегаций России и Украины

В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров

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Во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. С российской стороны был оглашен меморандум с позицией по всем аспектам урегулирования ситуации. Украина вновь подняла вопросы о безусловном прекращении огня и освобождении пленных.

Обмен в формате 1 000 на 1 000 уже прошел в мае, и сейчас обсуждается возможность нового этапа. Переговоры снова проходили без участия стран Евросоюза. Журналисты ожидают пресс-подход делегаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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