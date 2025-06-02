Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными

Во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. С российской стороны был оглашен меморандум с позицией по всем аспектам урегулирования ситуации. Украина вновь подняла вопросы о безусловном прекращении огня и освобождении пленных.

Обмен в формате 1 000 на 1 000 уже прошел в мае, и сейчас обсуждается возможность нового этапа. Переговоры снова проходили без участия стран Евросоюза. Журналисты ожидают пресс-подход делегаций.

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