02 июня, 17:15Политика
Делегации России и Украины обсуждали меморандум и обмен пленными
Во дворце Чираган в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. С российской стороны был оглашен меморандум с позицией по всем аспектам урегулирования ситуации. Украина вновь подняла вопросы о безусловном прекращении огня и освобождении пленных.
Обмен в формате 1 000 на 1 000 уже прошел в мае, и сейчас обсуждается возможность нового этапа. Переговоры снова проходили без участия стран Евросоюза. Журналисты ожидают пресс-подход делегаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.