США планируют предоставить Украине пакет военпомощи более чем на 2,5 млрд долларов – СМИ

США собираются предоставить Украине очередной пакет военной помощи более чем на два с половиной миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters с ссылкой на свои источники. По данным журналистов, официальное объявление сделают в понедельник, 3 апреля.

Предполагается, что в новую поставку войдут противотанковые ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, снаряды для зенитных комплексов, бензовозы и различное инженерное оборудование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.