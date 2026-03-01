Форма поиска по сайту

01 марта, 15:15

Политика

В Иране объявили священную войну Израилю и США

В Иране объявили священную войну Израилю и США

Аятолла Арафи стал членом руководящего совета Ирана

Политолог рассказал, что часть беспилотников и ракет прилетают в Дубай

Иран начал ракетную атаку на Израиль

Совет экспертов Ирана соберется 1 марта для избрания верховного лидера

Новости мира: в Дубае жители вновь слышат звуки взрывов

ВС РФ освободили село Нескучное в Харьковской области

КСИР начал масштабную операцию против США и Израиля

Эксперты предрекли глобальный энергокризис из-за эскалации на Ближнем Востоке

МИД России осудил нападение США и Израиля на Иран

Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США. Такое высказывание было сделано после гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

В свою очередь, секретарь совбеза Ирана заявил, что Исламская Республика нанесет 1 марта удар такой силы, с которой США и Израиль еще не сталкивались. Между тем американский президент Дональд Трамп предупредил, что Иран тоже может ожидать удар "невиданной силы", если попытается атаковать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоРоман КарловЕлизавета Двирник

