В Иране объявили священную войну Израилю и США

Видный иранский религиозный деятель аятолла Макарем Ширази объявил священную войну Израилю и США. Такое высказывание было сделано после гибели верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

В свою очередь, секретарь совбеза Ирана заявил, что Исламская Республика нанесет 1 марта удар такой силы, с которой США и Израиль еще не сталкивались. Между тем американский президент Дональд Трамп предупредил, что Иран тоже может ожидать удар "невиданной силы", если попытается атаковать.

