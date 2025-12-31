Стоимость новогоднего стола на семью может составить 18–22 тысячи рублей

Стоимость новогоднего стола для семьи из трех-четырех человек в этом году может составить от 18 до 22 тысяч рублей. Как пояснила маркетолог Александра Рулева, такая цена складывается, если включить в меню деликатесные продукты. Без них затраты будут значительно ниже.

В предпраздничной суете эксперты напоминают о безопасности. Диетолог-нутрициолог Алина Ярославцева рекомендует готовить салаты в день покупки, особенно если до конца срока годности осталось несколько часов. Она подчеркивает, что готовые салаты должны храниться исключительно в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.