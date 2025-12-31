Телеканал Москва 24 подготовил специальный новогодний эфир 31 декабря

Телеканал Москва 24 приглашает зрителей встретить Новый год вместе в специальном праздничном эфире. Он начнется в 22:50.

Корреспонденты канала будут включаться с ключевых городских площадок, чтобы показать в прямом эфире, как столица готовится к празднику. Главным событием новогодней ночи станет массовый забег в "Лужниках", старт которого запланирован ровно в полночь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.