Новости

Новости

31 декабря 2025, 08:15

Общество

Телеканал Москва 24 подготовил специальный новогодний эфир 31 декабря

В России утвердили новый стандарт для тюбининговых горок

Глава Минздрава дал совет по питанию в новогоднюю ночь

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом и Рождеством

Билборды с личными поздравлениями стали чаще появляться в Москве

Сотрудники могут уйти в отпуск сразу после новогодних праздников

Праздничные выходные не затронут размер окладов в России

Совет Федерации ужесточил правила обслуживания лифтов в многоквартирных домах

Сергей Собянин рассказал о работе горячих линий для обращения во время новогодних каникул

Столичные службы поменяли график работы на время новогодних каникул

Телеканал Москва 24 приглашает зрителей встретить Новый год вместе в специальном праздничном эфире. Он начнется в 22:50.

Корреспонденты канала будут включаться с ключевых городских площадок, чтобы показать в прямом эфире, как столица готовится к празднику. Главным событием новогодней ночи станет массовый забег в "Лужниках", старт которого запланирован ровно в полночь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

