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31 декабря 2024, 08:30

Общество

Викторины и конкурсы пройдут в прямом эфире шоу "Ночная смена"

Викторины и конкурсы пройдут в прямом эфире шоу "Ночная смена"

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В эту новогоднюю ночь каждый зритель сможет ощутить себя частью команды Москвы 24. Телеканал будет работать в прямом эфире в шоу "Ночная смена".

Сразу после боя курантов зрителей ждут викторины, розыгрыши и конкурсы. Также можно будет поздравить своих родных и близких, отправляя поздравления, фото и видео.

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