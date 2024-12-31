31 декабря 2024, 08:30Общество
Викторины и конкурсы пройдут в прямом эфире шоу "Ночная смена"
В эту новогоднюю ночь каждый зритель сможет ощутить себя частью команды Москвы 24. Телеканал будет работать в прямом эфире в шоу "Ночная смена".
Сразу после боя курантов зрителей ждут викторины, розыгрыши и конкурсы. Также можно будет поздравить своих родных и близких, отправляя поздравления, фото и видео.
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