Врач Михалева: салаты с новогоднего стола можно хранить не более 12 часов

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Различные блюда, которые остаются после новогоднего застолья, нельзя хранить слишком долго даже в холодильнике. В противном случае может возникнуть риск пищевого отравления или инфекции, предупредила эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт уточнила, что столкнуться с пищевым отравлением можно в случае накопления токсинов, которые вырабатываются бактериями при хранении определенного вида продуктов.

Кроме того, в результате длительного хранения еды человек может заразиться острой кишечной инфекцией. Это происходит, когда в продуктах размножаются бактерии. Попадая в желудочно-кишечный тракт, они продолжают размножаться и там.

"Важно понимать, что в обоих случаях последствия могут быть достаточно серьезными. Поэтому при появлении любых неприятных симптомов следует обратиться за медицинской помощью. И, конечно, важно не допускать просрочки продуктов. Сроки их хранения в холодильнике могут быть разными, исходя из того, о каком блюде идет речь", – обратила внимание Михалева.

Диетолог пояснила, что готовые мясные блюда, например жареное и тушеное мясо, можно хранить не более 36 часов. Если же мясо отварное, то срок хранения сокращается примерно до 24 часов. При этом различные блюда из птицы можно оставить в холодильнике на 48 часов.

В случае с салатами сроки хранения зависят от того, заправляли ли блюдо соусом. Без него салаты могут оставаться свежими в холодильнике до 18 часов. Если же речь идет о салатах, заправленных майонезом или любыми другими соусами, то срок хранения становится короче и составляет 12 часов. Гарниры тоже можно хранить от 12 до 18 часов, отметила эксперт.

Врач также обратила внимание, что блюда для новогоднего стола стоит готовить в небольших количествах. Это важно, чтобы они хранились не дольше дозволенных сроков.

Не менее важно помнить о принципах здорового питания, чтобы проблемы с пищеварением не возникли в новогоднюю ночь, отметила врач-гастроэнтеролог Ирина Тишаева в беседе с газетой "Известия".

Во время новогоднего застолья врач посоветовала отдать предпочтение закускам, легким салатам, а также овощным и фруктовым нарезкам. При этом стоит отказаться от горячего. По словам эксперта, это позволит упростить приготовление новогоднего стола и избавить от необходимости доедать оставшиеся блюда в течение нескольких дней.

Не менее важно использовать для приготовления праздничных блюд только свежие и качественные продукты, а также употреблять не более одного-двух бокалов алкоголя за вечер. Полезно будет больше двигаться. В новогоднюю ночь этому могут поспособствовать танцы и конкурсы. Так удастся потратить лишние калории, а также избавиться от тяжести и дискомфорта в желудке, пояснила медик.

Тем, кто страдает от проблем с органами желудочно-кишечного тракта, врач напомнила заранее наполнить аптечку необходимыми лекарствами. В частности, при боли в животе и вздутии могут помочь спазмолитики, при изжоге – обволакивающие антацидные препараты.

"Помните о сроках годности готовых блюд. Не следует, чтобы они долго хранились в холодильнике как до, так и после праздника. На новогодний стол блюда подавайте постепенно. Недопустимо, чтобы при комнатной температуре салаты и некоторые закуски стояли по несколько часов", – отметила медик.

Тишаева также обратила внимание, что в процессе праздника необходимо пить достаточное количество воды. При этом от таких газированных напитков, как минералка и лимонады, лучше отказаться, поскольку они могут вызвать вздутие живота, изжогу и усилить алкогольное опьянение.

Избежать вреда от новогоднего стола можно, если "оздоровить" праздничное меню, рассказал в беседе с Life.ru бренд-шеф Сергей Михеев. При этом он призвал не ставить самим себе жестких ограничений в питании. Это связано с тем, что подобные меры часто становятся причиной срывов. Лучшим решением станет составление сбалансированного меню по белкам, жирам и углеводам.

"Продумайте меню не только на новогоднюю ночь, но и на следующие дни. Так вы спасете свой стол от переизбытка блюд, бюджет – от перерасхода, а гостей – от переедания. К тому же отпадет необходимость экстренно решать, чем удивить близких в первые дни 2025 года и на Рождество", – поделился советом эксперт.

Вместе с тем он рекомендовал не садиться за праздничный стол голодным. Легкий завтрак и обед перед торжественным ужином помогут проконтролировать свой аппетит во время застолья.

Не менее важно ответственно подойти к выбору блюд и ингредиентов для них. Так, майонез является основным источником лишних калорий. Шеф рекомендовал заменить его на менее жирные варианты. Ими могут стать низкопроцентная сметана, натуральный йогурт, горчица или оливковое масло. Для селедки под шубой эксперт посоветовал использовать йогурт с добавлением лимонного сока и специй.

Копченые колбасы и мясо можно заменить на запеченную грудинку, рулеты из баклажанов, курицы или индейки, а также овощные нарезки и зелень. При этом классические салаты стоит чередовать с зелеными. Это поможет внести в праздничный рацион клетчатку, которая способствует процессу пищеварения.

Важно задуматься и о способе приготовления основных блюд. Специалист посоветовал отказаться от жарки в пользу запекания. Таким образом можно будет избежать пустых калорий в виде масла на сковороде и сохранить полезные свойства продуктов.

"Что касается алкоголя, то он также влияет на общую калорийность новогоднего стола. Чтобы ее снизить, отдайте предпочтение сухому вину или шампанскому, а крепкие напитки употребляйте в умеренных количествах. Между праздничными тостами не забывайте пить больше воды, чтобы избежать обезвоживания, снизить нагрузку на организм и избежать неприятных последствий в первое утро 2025 года", – отметил Михеев.

Лучшими безалкогольными напитками для праздничного стола могут стать домашние морсы из замороженных ягод. При этом важно контролировать их сладость. Таким образом удастся снизить количество сахара, который в избытке присутствует в пакетированных соках.

Также на стол можно приготовить согревающий пунш. Для этого необходимо смешать яблочный свежевыжатый сок с апельсиновым, добавить корицу и гвоздику, а затем немного подогреть.

Традиционные торты с жирными кремами специалист посоветовал заменить более легкими вариантами десертов. По его мнению, к Новому году подойдут чизкейк с творогом и натуральным йогуртом, желе из свежевыжатого сока или ягодный мусс.

Между тем в Москве работает более 300 предприятий, которые занимаются производством продуктов питания. В преддверии праздников они увеличивают выпуск товаров, которые станут украшением праздничного стола. Столичная промышленность предлагает как традиционные новогодние угощения, так и снеки с необычными вкусами.