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31 октября, 15:30

Общество

Гинеколог рассказала, почему растет популярность "лотосовых родов"

Гинеколог рассказала, почему растет популярность "лотосовых родов"

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Популярность "лотосовых родов" среди россиянок выросла на 30%. При таких родах женщина не отрезает пуповину, а ждет, когда она сама пересохнет и отвалится. Врач – акушер-гинеколог Алена Минц рассказала, почему россиянки все чаще стали выбирать "лотосовые роды".

По мнению врача, популярность начала расти в связи с тем, что такой тренд распространился в социальных сетях. Также она отметила, что при "лотосовых родах" растут риски инфицирования.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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