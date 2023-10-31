В Госдуме предложили отмечать в РФ "День жутких сказок и историй" вместо Хэллоуина

В Госдуме предложили отмечать в России "День жутких сказок и историй" вместо Хэллоуина. Праздник, который 31 октября отмечают в западных странах, хотят переименовать таким образом. Это будет компромисс, который сохранит ставший популярным в РФ праздник.

Между тем столичные рестораны дополняют тыквой меню и интерьеры. Готовы ли москвичи на компромисс?

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