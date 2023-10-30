"Автодор" призвал водителей в Москве и области быть внимательными из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобилистам в столичном регионе рекомендуется быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды, сообщается в телеграм-канале "Автодора".

В госкомпании предупредили, что в течение дня 30 октября на всем протяжении трасс М11 "Нева" и М12 "Восток" ожидается мокрый снег при околонулевой температуре.

Помимо этого, на трассах М1 "Беларусь" в Смоленской области, М3 "Украина" в Калужской области, М4 "Дон" в Тульской области и по всему Московскому региону днем в понедельник местами ожидается мокрый снег, переходящий в дождь.

Водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию, следить за информацией на информационных табло на трассах, а также избегать резких маневров.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства уже предупреждал москвичей о гололедице, мокром снеге и усилении ветра. Синоптики предупреждают, что в первый день рабочей недели возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Из-за плохой погоды жителям столицы рекомендуют воспользоваться городским транспортом. Днем, по данным метеорологов, температура воздуха будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов тепла. Такая же температура прогнозируется и в Подмосковье.

Погода в Москве ухудшится 30 октября