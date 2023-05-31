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M24.RU

Специалисты рассказали, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах

Специалисты рассказали, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах

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31 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Безопасность детей в период летних каникул".

Как должны быть обустроены детские центры отдыха и оздоровления, спортивные секции и кружки по интересам? Как обеспечивают безопасность детей дома, во дворе, в торгово-развлекательных центрах и местах активного отдыха? Об этом и многом другом рассказывали:

  • первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
  • уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
  • руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;
  • начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анастасия Иванова.
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