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Специалисты рассказали, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах
31 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Безопасность детей в период летних каникул".
Как должны быть обустроены детские центры отдыха и оздоровления, спортивные секции и кружки по интересам? Как обеспечивают безопасность детей дома, во дворе, в торгово-развлекательных центрах и местах активного отдыха? Об этом и многом другом рассказывали:
- первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская;
- руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;
- начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Анастасия Иванова.