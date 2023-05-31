Специалисты рассказали, как защитить жизнь и здоровье ребенка на каникулах

31 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Безопасность детей в период летних каникул".

Как должны быть обустроены детские центры отдыха и оздоровления, спортивные секции и кружки по интересам? Как обеспечивают безопасность детей дома, во дворе, в торгово-развлекательных центрах и местах активного отдыха? Об этом и многом другом рассказывали:

