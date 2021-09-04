В Москве подвели итоги реализации программы ГТО в минувшем учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве подвели итоги реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2020/2021 учебном году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Согласно представленному отчету, нормативы программы выполнили более 120 тысяч человек. В совокупности организаторы – центр тестирования Московского центра "Патриот.Спорт" – провели более 1,6 тысячи мероприятий в рамках проекта.

"Ежегодно к проекту присоединяется все больше школьников и студентов. Комплекс "Готов к труду и обороне" способствует физическому развитию детей, укрепляет соревновательный дух и выносливость", – отметил директор центра Марат Кучушев.

В программе ГТО предусмотрено 11 возрастных ступеней, на каждой из которых представлены тесты на силу, скорость, гибкость и выносливость. В учебном году 2021-2022 в Москве планируется расширить число площадок-участников сдачи нормативов, а также увеличить количество проводимых мероприятий.

В марте физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" выступило с предложением вносить отметки о сдаче нормативов ГТО в трудовые книжки россиян. Как заявил президент организации Илья Галаев, эта мера помогла бы мотивировать россиян на занятия спортом.