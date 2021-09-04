В Москве подвели итоги реализации программы ГТО в минувшем учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве подвели итоги реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в 2020/2021 учебном году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Согласно представленному отчету, нормативы программы выполнили более 120 тысяч человек. В совокупности организаторы – центр тестирования Московского центра "Патриот.Спорт" – провели более 1,6 тысячи мероприятий в рамках проекта.
"Ежегодно к проекту присоединяется все больше школьников и студентов. Комплекс "Готов к труду и обороне" способствует физическому развитию детей, укрепляет соревновательный дух и выносливость", – отметил директор центра Марат Кучушев.
В программе ГТО предусмотрено 11 возрастных ступеней, на каждой из которых представлены тесты на силу, скорость, гибкость и выносливость. В учебном году 2021-2022 в Москве планируется расширить число площадок-участников сдачи нормативов, а также увеличить количество проводимых мероприятий.
В марте физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" выступило с предложением вносить отметки о сдаче нормативов ГТО в трудовые книжки россиян. Как заявил президент организации Илья Галаев, эта мера помогла бы мотивировать россиян на занятия спортом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: