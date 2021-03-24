Отметки о сдаче норм ГТО предлагают вносить в трудовые книжки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" предлагает вносить отметки о сдаче нормативов ГТО в трудовые книжки россиян. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента общества Илью Галаева.

Инициативу Галаев озвучил во время встречи министра спорта России Олега Матыцина с представителями физкультурно-спортивных организаций.

"Есть идея – вносить результаты сдачи норм ГТО в трудовую книжку. Я как работодатель открыл бы трудовую книжку и увидел, что у человека золотой значок, – я бы тогда сразу относился к нему по-другому", – отметил Галаев. По его словам, на реализацию предложения не требуется серьезных затрат.

Кроме того, Галаев уверен, что с одобрением проекта станет больше мотивации у людей для занятия спортом.

Министр спорта Матыцин инициативу поддержал.

"Мне кажется, это очень хороший элемент", – добавил он. Как считает министр, мотивационный посыл для сдачи нормативов ГТО может быть очень мощным.

Ранее россиянам объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек. Как пояснили в Минтруде, в электронной трудовой указывают информацию о работе гражданина с начала 2020 года.