Отметки о сдаче норм ГТО предлагают вносить в трудовые книжки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Физкультурно-спортивное общество "Трудовые резервы" предлагает вносить отметки о сдаче нормативов ГТО в трудовые книжки россиян. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента общества Илью Галаева.
Инициативу Галаев озвучил во время встречи министра спорта России Олега Матыцина с представителями физкультурно-спортивных организаций.
"Есть идея – вносить результаты сдачи норм ГТО в трудовую книжку. Я как работодатель открыл бы трудовую книжку и увидел, что у человека золотой значок, – я бы тогда сразу относился к нему по-другому", – отметил Галаев. По его словам, на реализацию предложения не требуется серьезных затрат.
Кроме того, Галаев уверен, что с одобрением проекта станет больше мотивации у людей для занятия спортом.
Министр спорта Матыцин инициативу поддержал.
"Мне кажется, это очень хороший элемент", – добавил он. Как считает министр, мотивационный посыл для сдачи нормативов ГТО может быть очень мощным.
Ранее россиянам объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек. Как пояснили в Минтруде, в электронной трудовой указывают информацию о работе гражданина с начала 2020 года.
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