31 мая 2020, 09:30

Общество

Когда в Краснодарском крае заработают санатории и гостиницы

Когда в Краснодарском крае заработают санатории и гостиницы

С 1 июня на Черноморском побережье откроются 42% гостиниц, домов отдыха и санаториев. В Красной Поляне, например, начнут работу 11 отелей. В Анапе сначала отроют только половину объектов турсервиса.

Геленджик подготовился основательнее других курортов, но и там открыть абсолютно все гостиницы 1 июня не успеют. Где-то ждут отдыхающих в середине месяца, где-то с датой открытия еще не определились.В Туапсе из 10 отелей и домов отдыха только четыре примут туристов в первый день лета. В Сочи готовятся к открытию 80 санаториев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

общество туризм видео Никита Пименов

