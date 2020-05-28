Пик распространения COVID-19 в Москве позади – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении пика распространения коронавируса в столице. Об этом сообщает ТАСС.

По словам мэра, наиболее серьезного сценария по распространению болезни удалось избежать. При этом Собянин отметил, что столица к нему сильно приблизилась.



Сергей Собянин мэр Москвы Самый страшный сценарий миновал. Мы были на грани. Но мы прошли его благодаря совместным усилиям. Пик миновал.

В эфире телеканала "Россия 24" градоначальник также объяснил, что режим ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, будет сохраняться в Москве до появления вакцины.

Ранее мэр столицы объявил о введении новых послаблений в части режима самоизоляции. С 1 июня откроются практически все городские парки, а также можно будет выходить на краткосрочные прогулки согласно графику.

Кроме того, откроются непродовольственные магазины, в полной мере заработает велопрокат. С 5 июня в город вернутся ярмарки выходного дня.

