Пик распространения COVID-19 в Москве позади – Собянин

16:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о преодолении пика распространения коронавируса в столице. Об этом сообщает ТАСС.
По словам мэра, наиболее серьезного сценария по распространению болезни удалось избежать. При этом Собянин отметил, что столица к нему сильно приблизилась.
В эфире телеканала "Россия 24" градоначальник также объяснил, что режим ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, будет сохраняться в Москве до появления вакцины.
Ранее мэр столицы объявил о введении новых послаблений в части режима самоизоляции. С 1 июня откроются практически все городские парки, а также можно будет выходить на краткосрочные прогулки согласно графику.
Кроме того, откроются непродовольственные магазины, в полной мере заработает велопрокат. С 5 июня в город вернутся ярмарки выходного дня.
Что изменится в столице с 1 июня
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