Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Распорядок прогулок москвичей по времени и дням недели представят на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу, 29 мая. Об этом сообщает ТАСС.

"На портале мэра и правительства Москвы mos.ru 29 мая будет размещено расписание прогулок для жителей столицы в виде интерактивной карты", – сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

Все дома в городе разделили на шесть групп, различающихся цветом и номером. На интерактивной карте можно будет навести курсор на дом и увидеть график, а также напоминание о допустимом времени прогулок.

Помимо этого, на схеме отразят места, которые пока посещать нельзя. Например, к таковым относится парк "Зарядье", на который не распространяются послабления в адрес парков.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 1 июня жители города смогут выходить на кратковременные прогулки. Это касается даже тех групп, кто раньше всех начал соблюдать самоизоляцию, – граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Также на следующей неделе возобновится работа мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами, а также ярмарок выходного дня. Заработает услуга велопроката. Вернуться в офисы смогут работники архитектурных и проектных бюро.