Социальные пенсии в России вырастут почти на 7% с 1 апреля

Социальные пенсии вырастут в России почти на 7% с 1 апреля. Индексация затронет больше 3,5 миллиона россиян. Также увеличат выплаты участникам Великой Отечественной войны и другим категориям граждан.

Изменения затронут и налоговую сферу. Задолженность начнут взыскивать во внесудебном порядке. Если денег на счете не хватает, погашение будет происходить за счет любого другого имущества, которое есть у должника, если оно не предназначено для повседневного использования.

