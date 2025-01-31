Московский школьник создал хоккейный стартап и привлек миллионы инвестиций

17-летний москвич Даниил Макатров основал хоккейный стартап и привлек свыше 12 миллионов рублей инвестиций. Его разработка YouChip позволяет в реальном времени отслеживать скорость и траекторию движения спортсменов, анализировать тактику игры и эффективность игроков.

Изначально проект начинался с датчика "Умный конек", который измерял особенности катания. Позже система была усовершенствована, и теперь технологии уже тестируют клубы КХЛ.

Стартап получил поддержку фонда "Сколково" и других инвесторов, а офис компании расположен в инновационном центре МГУ "Воробьевы горы". По словам разработчиков, их система способна изменить не только хоккей, но и другие виды спорта.

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