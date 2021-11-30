Российские артисты строят рабочие планы на праздники

Пока одни москвичи планируют новогодний отдых, другие строят рабочие планы. Артисты готовы трудиться всю праздничную ночь.

Селебрити уже озвучили обновленные прайсы. Ценники совсем не снизились. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

